محافظ النجف الأشرف: المطار استحقاق لأهالي المحافظة وتطويره ضرورة ملحة

2024-04-18 20:18:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واعأكد محافظ النجف الأشرف يوسف مكي كناوي، اليوم الخميس، أن المطار استحقاق لأهالي المحافظة، فيما أشار إلى أن تطويره ضرورة مُلِحّة.وقال كناوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استقبلنا اليوم مدير الشركة العامّة لخدمات الملاحة الجوية والمكلّف بإدارة مطار النجف الأشرف الدولي عباس البيضاني".وأضاف، أن "المطار استحقاق لأهالي محافظة النجف الأشرف ويجب متابعة ومراقبة العمل فيه"، مشيرا، إلى أن "تطوير المطار ضرورة مُلِحة يجب العمل عليها ومتابعة تنفيذها".وشدد على ضرورة، "أن تكون للحكومة المحلية ومجلس المحافظة المتابعة والمراقبة على إدارته وتنظيمه والإشراف عليه"، لافتا، إلى أن "النجاح يكمن في التعاون".وأكد، "على التعاون المستمر لإنجاح هذا الملف المهم والحيوي".