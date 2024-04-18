وزير التجارة يعلن زيادة الطاقة الخزنية لمحصول الحنطة بمليون طن

2024-04-18 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، زيادة الطاقة الخزنية لمحصول الحنطة بمليون طن، فيما أكد تأمين خزين إستراتيجي للحنطة والمواد الغذائية لمدة 6 أشهر.وقال الغريري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدعم الحكومي الاستثنائي الذي قدم منذ الموسم الماضي بشأن الحنطة يختلف عن جميع الأعوام الماضية، حيث كانت استحقاقات الفلاحين تنتظر السنتين وثلاث سنوات أو أكثر من ذلك والآن توزيع المستحقات يتم بعد تسليم المحصول مباشرة".وأضاف، أن "الموسم التسويقي بدأ منذ الـ11 من نيسان الحالي بدءاً من السماوة، ووصلنا اليوم لثمان محافظات وصولاً إلى بابل"، لافتاً، إلى أن "الموسم التسويقي في بابل بدأ تصاعدياً من 10 آلاف طن".وتابع، أن "الإجراءات عززت ثقة الفلاح بالحكومة، حيث إن إجراءات وزارة التجارة تتضمن استلام مبالغ المحاصيل المسوقة أولاً، واختصار الوقت على الفلاح في مراكز التسوق بتواجد موظفي الوزارة، والذي اختصر الوقت والجهد وتكلفة الأموال على الفلاح".ولفت، إلى أن "الوزارة عملت على تهيئة أماكن ومراكز تسويق زادت الطاقة الخزنية بمليون طن، إضافة إلى تشكيل لجنة بإشراف رئيس الوزراء والتي وجهت بالتعاون بين وزارتي التجارة والزراعة وتم منحنا أكثر من موقع لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في محصول الحنطة لهذا العام".وبين، أن "العراق حقق الأمن الغذائي بشأن محصول الحنطة الإستراتيجي والسلة الغذائية"، لافتاً، إلى أن "العراق لديه من الخزين الإستراتيجي للحنطة والمواد الغذائية ما يكفي لستة أشهر".وأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، توزيع أولى دفعات مستحقات الفلاحين للموسم الحالي.