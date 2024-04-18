الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مع استمرار التكهنات بشأن خفض سعر الفائدة

2024-04-18 20:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، الخميس، على ارتفاع، مع استمرار التكهنات بشأن أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. وارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي عند الإغلاق 1.59 نقطة أو بنسبة 0.32 إلى مستوى 500.11 نقطة مع تباين القطاعات. وتصدرت أسهم البنوك المكاسب بنسبة 1.6، في حين انخفضت أسهم النفط والغاز بنسبة 1.46 بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط الأربعاء 17 أبريل. كما تم تداول أسهم التكنولوجيا بقوة في المنطقة الحمراء. وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع 80.79 نقطة أو بنسبة 0.45 إلى مستوى 17850.81 نقطة. وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 29.06 نقطة أو بنسبة 0.37 في نهاية التعاملات إلى مستوى 7877.05 نقطة. وارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي 41.75 نقطة أو بنسبة 0.52 إلى مستوى 8023.26 نقطة. ارتفعت أسهم شركات الطيران مع انخفاض أسعار النفط، وأعلنت شركة EasyJet عن نتائج أعلى من التوقعات. وأنهت شركة Lufthansa الجلسة على ارتفاع بنحو 5.6. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم ABB السويسري بنسبة 6.26 بفضل أرباح تشغيل فاقت التوقعات. في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض أسعار الفائدة في حزيران، لتجنب الوقوع خلف منحنى التضخم.