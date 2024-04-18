الإعمار والإسكان: إنجاز مشروع زرباطية السكني بنسبة 82%

2024-04-18 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، الأربعاء، مواصلة الاعمال في مشروع مجمع زرباطية السكني في محافظة واسط بوتائر متصاعدة، فيما كشفت عن نسب الإنجاز التي تحققت في المدينة السكنية حتى الان. وأفادت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، بـ تحقيق نسب إنجاز متقدمة بلغت 82 بمشروع مجمع زرباطية السكني في محافظة واسط، مبينةً ان الاعمال بالمشروع تتم بإشراف دائرة الاسكان التابعة لها. وأوضحت الوزارة، أن مساحة المشروع تبلغ 128 دونماً، ويضم 544 داراً سكنية بنموذجين مختلفين من البناء. وبينت أن المشروع يحوي ايضا أبنية ملحقة، تتمثل برياض الأطفال وجامعاً ومراكز تعليمية و تجارية وصحية، إضافة الى شبكات المياه الثقيلة والأمطار واعمال الشوارع والارصفة والمساحات الخضراء.