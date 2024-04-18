الوقود الأزرق.. خطوات عراقية نحو ثروة لا تنضب لمدة قرن

2024-04-18 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، عن ستراتيجية شاملة يقودها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لدفع العراق ضمن ما يعرف بقائمة منتجي الغاز (الوقود الأزرق).

وقال الكروي لـ "بغداد اليوم"، ان السوداني "أدرك خطورة التقلبات في سوق الطاقة وانتقاله الى الغاز كمحور اساسي في تشغيل محطات توليد الكهرباء والاحتياجات المنزلية وصولا الى المركبات ما يجعله منافسا قويا للوقود التقليدي مع تصاعد اسواقه في السنوات الماضية بنسب نشاط مثيرة".

واضاف، ان "جزءاً مهما من برنامج السوداني في واشنطن هو جذب الشركات العملاقة للاستثمار في ملف الطاقة ومنها حقول الغاز والسعي الى انهاء حرقه في الحقول النفطية" لافتا الى ان "رئيس الوزراء يسعى الى ضمان تحويل العراق خلال سنوات كأحد المنتجين في قائمة (الوقود الأزرق) الذي يشمل روسيا وقطر ودول أخرى".

وأشار الى، ان "الاحتياطات الغازية في العراق من خلال الحقول المكتشفة سواء في الانبار وديالى وبقية المحافظات تعني اننا أمام ثروة يمكن ان يستمر انتاجها لنحو قرن ويمكن ان تضيف عمليات الاستكشاف العثور على المزيد من الاحتياطات الغازية خاصة وان مساحات كبيرة من البلاد لم تخضع بعد لأي استشكاف من خلال المعدات الحديثة".

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعا خلال زيارته الجارية في الولايات المتحدة عدة مذكرات تفاهم مع شركات أمريكية في مجال تطوير حقول الغاز المصاحب وإيقاف حرقه، وتطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالحقول النفطية والغاز المصاحب ومعالجة الغاز الأوليّ وتحويله إلى غاز سائل ومصاحب، وتوفير معدات لمعالجة الغاز المصاحب في توليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الحقول النفطية وصيانتها وإيقاف حرق الغاز.