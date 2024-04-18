مدرب سوري يقود نادي نوروز

2024-04-18 21:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي نوروز، يوم الخميس، عن تسمية المدرب السوري نزار محروس مدربا للنادي خلفاً للمستقيل ولي كريم.

وقال نوا لطيف، عضو المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز، ان "الادارة اتفقت مع المدرب نزار محروس لقيادة الفريق لما تبقى من منافسات الدوري للموسم الحالي".

واضاف ان "نزار محروس سيصل الى السليمانية يوم السبت المقبل لإتمام إجراءات العقد وقيادة الفريق".

وبين لطيف أن "محروس سيباشر بمهمة في تدريب الفريق فور وصوله مباشرة".

يذكر أن مباراة نوروز أمام الطلبة في الجولة 23 تأجلت بسبب تواجد عدد من لاعبي الطلبة مع المنتخب الأولمبي.

ويحتل نوروز بعد انتهاء الجولة 22 لدوري نجوم العراق المركز السابع برصيد 33 نقطة.