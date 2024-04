مجلس محافظة ذي قار يخول المحافظ لتوزيع موازنة إنعاش الاهوار لعام 2023

2024-04-18 21:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:خول مجلس محافظة ذي قار، المحافظ بصلاحية توزيع موازنة إنعاش الاهوار للعام 2023 بين عدد من الوحدات الادارية.وذكر بيان لمحافظ ذي قار تابعته شبكة اخبار الناصرية ان التخويل الذي صدر من مجلس ذي قار سمح للمحافظ التصرف بموازنة انعاش الاهوار للتعامل بها وفق الاهمية للوحدات الادارية.واضاف، ان الوحدات...

