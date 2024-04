2024-04-18 21:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في محكمة استئناف ذي قار، اليوم بان محكمة استئناف ذي قار اصدرت احكام بحق 4 مهندسين يعملون في مشاريع المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ، ان محكمة جنح النزاهة في ذي قار اصدرت احكام قضائية بحق 4 مهندسين بالسجن سنة واحدة لكل منهم، نتيجة تسببهم بالضرر...

