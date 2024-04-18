2024-04-18 21:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً ديوانياً بتكليف عباس صبار غالي بإدارة مطار النجف الدولي. وأظهرت وثيقة صادرة عن مدير المكتب إحسان ياسين العوادي، أنه تقرر “تكليف عباس صبار غالي مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بمهام تسيير أعمال مطار النجف الدولي لحين تسمية مدير له”. وفي وقت سابق، قرر مجلس […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. مكتب السوداني يكلف عباس صبار بإدارة مطار النجف أولاً على Eishan.