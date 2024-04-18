2024-04-18 21:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن توجه الحكومة للاتفاق مع إحدى الشركات الصينية على إنشاء مصفى الفاو بسعة 300 ألف برميل يومياً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن السوداني التقى الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز، وذلك ضمن طاولة مستديرة أقامتها غرفة التجارة الثنائية العربية الأمريكية في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف البيان، أن السوداني استعرض برنامج الحكومة ومستهدفاته نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، ورؤيتها المستقبلية، واستعراض أبرز المشاريع الإستراتيجية التي يجري تنفيذها في العراق، وكذلك الفرص الاستثمارية لمشاريع محددة، والترويج للجولة الخامسة التكميلية والسادسة، التي تتضمن 30 حقلاً نفطياً وغازياً ورقعة استكشافية غازية في الأنبار ونينوى والديوانية والنجف والسماوة. وأعلن السوداني بحسب البيان، عن تمديد التقديم على ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة أسبوعين لإعطاء الفرصة للشركات الراغبة بالتقديم، مؤكداً أن العراق يشهد وضعاً أمنياً مستقراً في جميع أنحائه، داعياً الشركات الأمريكية إلى الانخراط بشراكات مع القطاع الخاص العراقي، الذي يحظى باهتمام ودعم الحكومة، مشيراً إلى ما يشهده العراق من تنمية شاملة في جميع القطاعات. وقال السوداني خلال كلمته في لقاء الطاولة المستديرة، إن خرجنا بتصور لشكل العلاقة مع الولايات المتحدة، بعد التفاهمات ولقاء الرئيس بايدن، بأن تكون قائمة على الشراكة والانفتاح في كل المجالات، مبينا أن رؤيتنا تستند إلى مصالح متبادلة، وستكون حاضرة بقوّة من خلال العمل المشترك، وبالأخص وجود الشركات والاستثمار في الفرص بالعراق. وأضاف أن العراق له أهمية كبيرة في سوق الطاقة على صعيد الإنتاج والاحتياط، والظروف الصعبة والتحديات السابقة منعته من الوصول إلى مرحلة الاستثمار الأمثل للثروة. وأشار إلى أنه نقترب مؤخراً من الاكتفاء الذاتي في المشتقات النفطية التي كنّا نستوردها خلال السنوات السابقة. وأكد أن حكومتنا بدأت بفكر جديد في استغلال الثروة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية واستثمار الغاز المصاحب، والذهاب إلى الصناعات التحويلية في البتروكيمياويات والأسمدة، لافتا إلى أنه وضعنا خطة لتحويل 40 من صادراتنا إلى مشتقات نفطية. واستدرك السوداني بالقول خلال كلمته، إن استيراد الغاز يكلفنا سنوياً 4 مليارات دولار، في حين إننا نحرق ما يعادل 1300 مليون قدم مكعب قياسي، مع ما يتركه من آثار سلبية في البيئة. وتابع أن خطتنا أن نصل إلى إيقاف حرق الغاز عبر العقد المهم معتوتال، وهو خطوة إستراتيجية، ونشجع شركة هانيويل، وكل الشركات؛ من أجل تنفيذ هذه العقود. وأوضح: نعمل على تنفيذ محطّة للطاقة الشمسية بمقدار 1000 MW، إضافة إلى مشروع حقن الآبار بالمياه. وبشأن الجولة الخامسة، بين السوداني: فيها مشاريع تنفذها شركة الهلال الإماراتية وشركة صينية إضافة الى الجهد الوطني، ونخطط للوصول إلى 2400 مليون قدم مكعب قياسي خلال هذه الفترة المحددة. ولفت إلى أنه نعرض مشاريع محددة، ومنها مشاريع مُلحق الجولتين الخامسة والسادسة، وسنمدد المدة لـ 15 يوماً؛ لإتاحة الفرصة في التقديم على الجولات، موضحا أن الجولة السادسة تتضمن رقعاً وحقولاً غنية بالغاز الطبيعي الحر. وأكمل رئيس الوزراء، شرعنا بعرض المشاريع المتكاملة، المتضمنة استخراج النفط، واستثمار الغاز المصاحب، وإنشاء محطّة كهرباء، ومصفى وصناعات بتروكيمياوية. وأوضح أنه فرص المشاريع المتكاملة معروضة في حقول؛ ديما في ميسان، و ابن عمر في البصرة، وحقول العمارة والكميت في ميسان، ورقعاً استكشافية في ذي قار. وأكد السوداني، أنه لدينا فرص لإنشاء مجمعات للبتروكيمياويات والأسمدة، في كربلاء ومجمع بتروكيمياويات الفاو، ومشروع النبراس، بعد أن اعتذرت شركة شل بسبب توجه جديد تنتهجه الشركة في التركيز على مشاريع الغاز، مشيرا إلى أنه هناك خطط تتعلق بتعدد منافذ التصدير، وحاجتنا إلى المرونة في التصدير تتطلب الاعتماد على منافذ إضافية. وتابع: طورنا فكرة بإنشاء مجمع للبتروكيمياويات والمصافي في عين السّخنة بمصر، وفق تفاهمات، والآن بدأنا بتنفيذ المرحلة الاولى بصرة –حديثة، التي ستخدمنا بمرونة نقل الصادرات، ويمكن أن تكون بموديل اقتصادي يجمع 3 دول، لهذا المشروع المهم والحيوي. وبشان طريق التنمية المرتبط بميناء الفاو، قال إنه سيكون مشروعاً حيوياً، وننسق مع الجانب التركي بشأنه، وميناء الفاو سيدخل الخدمة نهاية 2025، وهو من أكبر الموانئ في المنطقة، مبينا أنه اتفقنا مع موانئ أبو ظبي على الشراكة لتشغيل ميناء الفاو، وحالياً نمضي بإكمال تفاصيل التعاقدات. وأوضح أنه هناك مدينة اقتصادية كبيرة ومدينة سكنية جديدة ملحقتان بميناء الفاو، تضمن مشاريع لجميع الصناعات المتعلقة. وكشف رئيس الوزراء في ختام كلمته، عن التوقيع مع إحدى الشركات الصينية عقد إنشاء مصفى الفاو بسعة 300 ألف برميل يومياً.