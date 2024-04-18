خشية أن "يزعل".. نواب "يتهربون" من التوقيع لاستضافة السوداني في البرلمان

2024-04-18 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف طلب برلماني، عن عزم استضافة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مجلس النواب وسط تحفظ نيابي من حضور الجلسة.

وقال النائب علاء الركابي في تعليقه على طلب وجهه الى نائب رئيس مجلس النواب، تلقته "بغداد اليوم" لاستضافة السوداني، انه "لم يقم رئيس مجلس الوزراء ومنذ التصويت على كابينته الحكومية بزيارة مجلس النواب بيت الشعب ولا حتى مرة واحدة لتقديم إيجاز حول الأداء الحكومي أو المعوقات التي يواجهها وإيضاح حول الستراتيجية التي يعمل بها".

وأضاف "أكملنا طلبا إستنادا إلى المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب لإستضافة رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المصاحب له بعد أن يعودوا من الولايات المتحدة إلى أرض الوطن لتقديم إيضاح حول المواضيع المدرجة في طلبنا".

وأشار الركابي الى، ان "المادة (55) من النظام الداخلي لمجلس النواب تتطلب جمع 25 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب، عرضت الطلب على الجميع وألقيت الحجة على الجميع، وأكملنا جمع التواقيع المطلوبة بصعوبة لأن غالبية النواب كانوا متحفظين من هذا الطلب لإعتبارات عديدة منها عدم رغبتهم (بإزعاج وخاف يزعل أو يعاتبنا) رئيس مجلس الوزراء مع أن هذا الطلب هو من صلب عملنا النيابي ولأول مرة منذ بداية هذه الدورة النيابية يتم تقديم طلب لإستضافة رئيس مجلس الوزراء".

ونوه الى انه "لن ينشر التواقيع حتى لا نسبب الحرج لمن إعتذر وتحفظ عن التوقيع لأننا نحترم قناعاتهم وحتى لا يتم الضغط على النواب الموقعين لسحب توقيعهم".







