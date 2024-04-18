2024-04-18 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مذكرة نيابية للنائب فاروق حنا عتو، عن حلين كانا أمام المحكمة الاتحادية العليا بدل إبعاد المكونات عن انتخابات برلمان اقليم كردستان المقررة في حزيران المقبل.

ووفق المذكرة، تلقت "بغداد اليوم"، نسخة منها انه "كان بإمكان المحكمة الإتحادية بخبرة وحكمة قضائها تشخيص الأخطاء ومعالجتها بدلاً من حرمان هذه الأقليات من حقوقها كما وأن هذه المعالجات هي مطلب أساسي للأكثرية الساحقة من أبناءها ومرجعياتهم الدينية والسياسية، وهي:

أولاً: استحداث سجلات خاصة بموصتين هذه المكونات.

ثانياً: وضع صناديق خاصة لهم بيوم الاقتراع هذا يضمن عدم الإستئثار بمقاعد الكوتا من قبل الآخرين.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط الماضي قرارا بعدم دستورية عبارة "أحد عشر" الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: "يتكون برلمان كردستان من مئة عضو".



