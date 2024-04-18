رئيس الوزراء يعلن عن خطط الحكومة في العمل على توسعة صناعة البتروكيمياويات بعدة مشاريع

2024-04-18 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن خطط الحكومة في العمل على توسعة صناعة البتروكيمياويات بعدة مشاريع.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أستقبل في مقرّ إقامته بمدينة هيوستن الأمريكية، اليوم الخميس، وفد معهد بيكر لدراسات وبحوث الطاقة، التابع لجامعة رايس الأميركية، وجرى، خلال اللقاء، بحث آليات التعاون في مجال إعداد الدراسات والتدريب والتنمية البشرية وتأهيل الكوادر، والمشاركة في إعداد دراسات تخصّ السوق النفطية".واشار السوداني، بحسب البيان، إلى "خطط الحكومة في العمل على توسعة صناعة البتروكيمياويات بعدة مشاريع، ووضع خطة لتحويل 40% من النفط المصدّر إلى مشتقات نفطية، مؤكداً تطلع العراق إلى زيادة وتطوير صادراته النفطية، بطريقة تحقق التوازن وتحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين".من جانبه، أعرب وفد معهد بيكر عن "الاستعداد للتعاون مع العراق في مجال تدريب القيادات بمجال الطاقة، وتوفير مقاعد في الدراسات العليا للطلبة العراقيين في اختصاصات تكنولوجيا الطاقة، وكذلك أبدوا استعدادهم للإسهام في وضع إستراتيجية شاملة لقطاع الطاقة العراقي".