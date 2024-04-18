النقد الدولي: عجز الميزانية الأمريكية الضخم يهدد الاقتصاد العالمي

2024-04-18 22:54:01 - المصدر: واع

متابعة - واعحذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن عجز الميزانية الأمريكية الضخم يغذي التضخم ويشكل مخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي.وبحسب تقرير صدر عن المؤسسة الدولية، أنه "من المتوقع أن يصل عجز الميزانية الأمريكية إلى 7.1% في العام المقبل، أي أكثر من 3 أضعاف مستويات عجز الميزانيات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى".وأضاف التقرير، أن "العجز الأمريكي ساهم في ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.5%، أي ارتفاع مؤشر التضخم، دون الأخذ بالاعتبار أسعار موارد الطاقة ومنتجاتها."وأشار الصندوق إلى "ضرورة أن تبقى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول، حتى يتمكن التضخم من الرجوع إلى المستوى المستهدف البالغ 2%".وفي وقت سابق، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا: إن "الوضع المالي للولايات المتحدة يثير قلقا خاصا، إذ "يخلق مخاطر قصيرة المدى لعملية تباطؤ التضخم ومخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي والضريبي للاقتصاد العالمي".وكشفت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن "تجاوز عجز الميزانية الأمريكية تريليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، بدفع جزئي من ارتفاع الفوائد على الدين العام".