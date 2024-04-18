الداخلية تعلن انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77 بالمئة

2024-04-18 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، انخفاض جريمة الدكة العشائرية بنسبة 77 بالمئة في عموم البلاد.وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (راع)، إنه "خلال الفصل الأول من العام الجاري انخفضت جريمة الدگة العشائرية بنسبة (77%) في عموم البلاد ، اذ كانت (11) محافظة من أصل (15) خالية تماما من هذه الجريمة".