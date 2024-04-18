الموارد تكشف عن خطة لاستصلاح أكثر من 7 ملايين دونم

2024-04-18 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن خطة لاستصلاح 7 ملايين و 500 ألف دونم من الأراضي الزراعية.وقال مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الموارد المائية علي تركي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "من مهام وزارة الموارد المائية إيصال المياه إلى الأراضي الزراعية والحفاظ عليها من التلوث، أما طرق الري فهي من تخصص وزارة الزراعة"، لافتا، إلى أن "ما يعانيه العراق خلال السنوات هو التصحر ويعتبر تحديا بسبب العوامل الطبيعية".وأضاف، أن "مكافحة التصحر تتطلب جهودا كبيرة تشتمل على إدارة المياه والزراعة المستدامة وحماية الغابات والتربية".وأضاف، أن "التصحر والجفاف يشكلان تحديا كبيرا للعراق وكذلك العالم حيث يؤثران سلبا على الزراعة والموارد المائية والحياة البشرية بشكل عام".وأشار، إلى أن "العراق يعمل على تنفيذ مشاريع للحد من التصحر وتحسين إدارة المياه إلا أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تحتاج إلى تفاعل دولي وتوجيه إستراتيجيات شاملة لمكافحة هذه المشكلة"، موضحا، أن "التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية في العراق، حيث تسبب زيادة الجفاف وتقليل كميات الأمطار والثلوج التي تغذي الأنهار والينابيع، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة و تبخر أكبر مما يقلل من كميات المياه الجوفية المتاحة".وبين تركي، أن لدى الوزارة "خطة خاصة بـ "الأراضي الملائمة" مثلت 28 مليون دونم وهذه تمثل نسبة 16‎%‎ من مساحة البلاد"، مبينا، أن "المساحة المروية من المياه السطحية والجوفية والأمطار بلغت 14 مليون دونم والأراضي المشمولة بالاستصلاح حوالي 13 مليون دونم بموجب الدراسة الإستراتيجية الخاصة والمعدة من قبل الوزارة".وتابع، أن "الخطة شملت الأولوية في إعادة تأهيل وتحديث مشاريع الري والبزل واستصلاح المناطق المروية الجديدة"، مؤكدا، أن "المساحة المستصلحة بلغت 5 ملايين دونم 3 ملايين و 800 ألف دونم على نهر دجلة تتمثل بـ68 مشروعا بموجب الدراسة الإستراتيجية ومليونا و 700 ألف دونم على نهر الفرات والتي تمثل 33 مشروعا".وأكد، أن "الوزارة تهدف من خلال تضافر الجهود عبر خطة منسقة إلى استصلاح مساحات إضافية تقدر بسبعة ملايين و 500 ألف دونم بحلول سنة 2035 تصل مساحة الأراضي المطورة وغير المطورة 13 مليون دونم ضمن 101 مشروع باستثناء إقليم كردستان".وبين، أن "مساحة الأراضي المستصلحة في عام 2023 بلغت 42600 دونم".