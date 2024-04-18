خلاصة طقس العراق حتى الاثنين المقبل

2024-04-18 23:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس الى أجواء مستقرة في اليومين المقبلين وبعدها فرص لتساقط أمطار رعدية.

وقال المتنبئ الجوي، واثق السلامي في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان "الجمعة ستشهد اجواء مستقرة على اغلب المناطق باستثناء اقصى الشمال الشرقي يتوقع تشكل سحب رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه مع ارتفاع درجات الحرارة بفارق درجتين عن اليوم".

وبين ان "أجواء السبت مستقرة على أغلب المناطق والرياح متغيرة الاتجاه تتحول احيانا الى جنوبية شرقية مع ارتفاع درجات الحرارة بفارق درجة واحدة عن الجمعة".

وأشار السلامي الى "تأثر البلاد يوم الإثنين المقبل بمنخفض جوي حركي ترافقه رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للغبار والأتربة وفرص لتساقط امطار رعدية متفرقة ولاتغيير متوقع بدرجات الحرارة".

ونوه الى "تراكم الأمطار لأسبوعين مقبلين وتوقعات بحالة جوية شبه شاملة أوائل الشهر المقبل".