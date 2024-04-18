مستشار رئيس الوزراء: مئات الشركات الامريكية أبدت رغبتها بالاطلاع على السوق العراقية

2024-04-18 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن هي الأفضل منذ سنوات، فيما اشار إلى أن مئات الشركات الامريكية أبدت رغبتها بالاطلاع على السوق العراقية .وقال النجار في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن من افضل الزيارات منذ سنوات حيث ركزت على الاقتصاد والاستثمار"، مبيناً أن "هناك رغبة حقيقية من الشركات الاميركية للدخول ودراسة الدخول للسوق العراقية، حيث أن مئات الشركات الامريكية حتى الان أبدت رغبتها بالاطلاع على السوق العراقية".وأضاف أنه "لا يمر يوم دون الحديث عن استثمار الغاز، وقد ابدى الجانب الامريكي استعداده لدعم العراق في استثمار الغاز"، مشيراً إلى أنه "لأول مرة يتم الحديث عن دخول استثمارات أميركية للعراق خارج الطاقة، كما تم توقيع مذكرة مع شركة "ماك" لبناء مصنع للشاحنات في العراق، واتفقنا على انارة اقتصادية للشوارع ستوفر 51 بالمية من الطاقة".