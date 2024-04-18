2024-04-18 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكمل المنتخبُ الأولمبيّ، اليوم الخميس، استعداداته في مجمع الإرسال بالدوحة لمواجهة نظيره الطاجيكستاني التي تقام غداً الجمعة في ملعبِ استاد الجنوب المونديالي في الساعة التاسعة ليلا.وذكر بيان للقناة الاعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "التدريبات جرت بحضور عضو الاتحاد رئيس الوفد غانم عريبي، فضلاً عن عضوي المكتب التنفيذيّ للجنة الأولمبية باسم علي و خليل ياسين، ومدرب المنتخب الوطنيّ كاساس وملاكه المساعد".واضاف البيان ان "التدريبات شملت عددًا من حالاتِ اللعب من الناحيتين الدفاعية والهجومية، وارتدى اللاعب سالم أحمد قناعَ الوجه بعد تعرضه إلى إصابةٍ في مباراةِ تايلاند".