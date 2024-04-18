الاطاحة بشاب عشريني في جمجمال "تاريخه مليء بجرائم ثقال"

2024-04-18 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلن جهار أمن السليمانية "الاسايش"، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، عن اعتقال شاب عشريني بتهم وجرائم مختلفة بينها سرقة السيارات وفرض الاتاوات وتهديد الأمن المجتمعي.

وقال الجهاز في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "مفارزه تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية من الإطاحة بشاب عشريني مطلوب أمنيا في مدينة جمجمال ضمن محافظة السليمانية".

وأضاف ان "المتهم من أرباب السوابق، ومتهم بجرائم سرقة السيارات واقتحام منازل المواطنين وفرض الاتاوات وإطلاق النار على القوات الأمنية، بالإضافة إلى تسليب المواطنين على طريق ناحية شورش وسنكاو وقضاء كلار، وتهديد الأمن المجتمعي".

واكد بيان الاسايش، ان "القوات الأمنية سلمت المركبات المسروقة لأصحابها بعد الإطاحة بالسارق الذي جرى توقيفه وفق المواد (443, 441, 446) من قانون العقوبات العراقي والتحقيق جار في القضية".