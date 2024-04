2024-04-19 00:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افاد مصدر في شرطة ذي قار، بمصرع واصابة 3 اشخاص بينهم طالب مدرسة بحادث سير مروِّع لدراجتين ناريتين في احدى قرى قضاء قلعة سكر شمال مدينة الناصرية.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان دراجتين ناريتين تصادمتا على طريق في احدى القرى بقضاء قلعة سكر شمال الناصرية، لافتا ان الحادث...

The post مصرع واصابة 3 اشخاص بتصادم دراجات نارية شمال الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.