2024-04-19 00:18:08 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الإدارة الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإسرائيل بشن عملية عسكرية في رفح، مقابل عدم الرد على إيران. وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن “الإدارة الأمريكية وافقت على عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة مقابل عدم تنفيذ هجوم ضد إيران”. بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن “موقفنا لم يتغير بشأن […]

ظهرت المقالة مقابل عدم الرد على إيران.. أمريكا تسمح لإسرائيل بشنّ عملية عسكرية في رفح أولاً على Eishan.