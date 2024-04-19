رئيس الوزراء يؤكد جدية الحكومة في توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الاستثمارية إلى العراق

2024-04-19 02:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جدية الحكومة في توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الاستثمارية إلى العراق.وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل بمقرّ إقامته في مدينة هيوستن الأمريكية، أمس الخميس، رئيس شركة KBR للحلول التكنولوجية المستدامة السيد جي إبراهيم، وهي من الشركات التي لديها أعمال تنفيذية في مجال تطوير الحقول النفطية بالعراق، وشهد اللقاء التباحث في توسيع التعاون في مجال تطوير الغاز الطبيعي، وتوجه الحكومة نحو تنفيذ التزاماتها في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وكذلك بحث الشراكة مع القطاع الخاص العراقي في مجال تطوير الطاقة، حيث تجري مباحثات مثمرة وبناءة في هذا الشأن".وأكد السوداني، بحسب البيان، "جدية الحكومة في توفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الاستثمارية إلى العراق؛ من أجل تطوير قطاع الغاز، والاستثمار في الغاز المصاحب، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد، كما حثّ سيادته الشركة للمزيد من التعاون مع القطاع الخاص في العراق، الذي أصبح قادراً على إنشاء شراكات مع الشركات الكبرى المتخصصة".من جانبه أكد رئيس شركة KBR "الرغبة في العمل بمجال إنتاج الأمونيا، وكذلك الدخول في مشروع النبراس للبتروكيمياويات، كما أبدى استعداد الشركة لإنشاء مركز للتصاميم الهندسية وتطوير قابليات المهندسين العراقيين".