كركوك توقع بعصابة سلاح "حاولت تنفيذ عمليات إرهابية"

2024-04-19 02:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتمكن القوات الأمنية في كركوك، من ضبط عصابة حاولوا إدخال كميات وصفها بالكبيرة من الأسلحة غير المرخصة إلى المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أغلب أفراد هذه العصابة من خارج المحافظة وبعضهم يحمل هويات عناصر أمنية، وحاولوا ادخال أسلحة غير مرخصة لـ"استخدامها لعمليات إرهابية وللجريمة المنظمة".

ولفت إلى أن عملية الاعتقال تمت بعد نصب كمين لأفراد العصابة، نتيجة معلومات استخباراتية.