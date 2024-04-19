رئيس الوزراء يصل إلى ولاية ميشيغان ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة

2024-04-19 03:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الى ولاية ميشيغان ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى ولاية ميشيغان ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".