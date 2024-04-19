2024-04-19 06:24:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مسؤولون أميركيون، بأن واشنطن تعلم بتقارير الضربة الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً قرب أصفهان الإيرانية. ونقلت وسائل إعلام دولية، عن مسؤول أمريكي قوله: “نحن على علم بالتقارير حول توجيه إسرائيل ضرب داخل إيران”. وأضاف المسؤول: “نحن على علم بأنباء عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران”.

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي: صواريخ إسرائيلية ضربت موقعاً داخل إيران.. ولدينا علم بتقاريرها أولاً على Eishan.