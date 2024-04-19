2024-04-19 06:24:08 - المصدر: منصة إيشان

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضربة جوية داخل الأراضي الإيرانية مستهدفة موقعاً قرب مطار أصفهان وقاعدة للجيش الإيراني. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أن “انفجارات دوت قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني”. وذكرت وسائل إعلام دولية، أن “قصفاً إسرائيلياً استهدف عمق الأراضي الإيرانية، وجاء رداً على قصف إسرائيل”.

ظهرت المقالة إسرائيل تبدأ هجوماً على إيران وتستهدف موقعاً في أصفهان أولاً على Eishan.