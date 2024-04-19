الداخلية تنفي وقوع انفجارات داخل الأراضي العراقية وتشخص "مرور أجسام غريبة"

2024-04-19 06:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مصدر في الداخلية العراقية، يوم الجمعة، إن الأنباء التي أشارت لوقوع انفجارات داخل العمق العراقي غير دقيقة.

وقال المصدر وهو ضابط لوكالة شفق نيوز،: "لم نسجل وقوع أي استهداف داخل العمق العراقي من جميع الجوانب، لكن الرادارات العسكرية سجلت مرور أجسام غريبة فوق أجواء العراق"، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت شبكة ABC الأميركية، نقلاً عن مسؤول أمريكي أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا في إيران، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

من جهتها أكدت وكالة فارس بوقوع انفجار يهز شمال غرب أصفهان قرب قاعدة جوية للجيش الإيراني.

وأضافت أن دوي الانفجار سمع في في مدينة قهجافاريستان شمال شرقي مدينة أصفهان.

وتقع مدينة قهجافاريستان بالقرب من مطار أصفهان وقاعدة شيخاري الثامنة للقوات الجوية للجيش.

يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فجر الجمعة، بوقوع انفجارات متزامنة في كل من إيران وسوريا والعراق.

من جانبها أشارت صحيفة إيران إنترناشونال المعارضة، عن سماع عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وبهذه الأثناء قالت وسائل إعلام سورية إن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية.