أسعار النفط تقفز ثلاثة دولارات للبرميل بفعل الضربات الإسرائيلية لإيران

2024-04-19 08:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قفزت أسعار النفط ثلاثة دولارات للبرميل، يوم الجمعة، ردا على تقارير أفادت بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات ثم تراجعت قليلاً. وبحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار، أو 3%، إلى 89.74 دولارا للبرميل. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطًا 2.56 دولار، أو 3.1٪، إلى 84.66 دولارًا للبرميل.

ونقلت قناة ABC الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا في إيران.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن انفجارات سمعت في مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن سببها لم يعرف على الفور. وذكرت شبكة سي إن إن أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في ضربة انتقامية بعد غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع سفارتها في سوريا. وتم إسقاط معظم الطائرات بدون طيار والصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، بأقل الأضرار والإصابات.

ويراقب المستثمرون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات بدون طيار في 13 أبريل.

وقد تراجعت علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط هذا الأسبوع على أساس تصور مفاده أن أي انتقام إسرائيلي على الهجوم الإيراني سوف يتم تخفيفه من خلال الضغوط الدولية.

وفيما يتعلق بإمدادات النفط الخام العالمية، فقدت فنزويلا ترخيصًا أمريكيًا رئيسيًا يسمح للدولة العضو في أوبك بتصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا فرض عقوبات على إيران، وهي عضو آخر في أوبك، تستهدف طائراتها بدون طيار بعد غارة الطائرات بدون طيار التي شنتها البلاد على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة على إيران تستثني صناعة النفط لديها.