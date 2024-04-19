(5) فرق إيطالية في دوري الأبطال والعدد مرشح للزيادة

2024-04-19 08:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعواصلت الفرق الإيطالية نتائجها المميزة بعدما تأهل روما وأتالانتا لمنافسات الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي.وحصل فيورنتينا على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه على فيكتوريا بلزن، لتستمر الأندية الثلاث في المسابقات الأوروبية.وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن الدوري الإيطالي بنتائج الليلة ضمن تواجد 5 فرق في دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد (2024-2025).وأوضحت الشبكة أن إيطاليا تتصدر تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برصيد 19,429 نقطة، مقابل 17,929 لألمانيا، و17,375 لإنجلترا، و15,917 لفرنسا، وأخيرا 15,313 نقطة لإسبانيا.وتابعت أنه باستمرار الثلاثي على الجبهتين (اليوروباليج والمؤتمر)، فلن تستطيع إنجلترا أو فرنسا استعادة النقاط من إيطاليا، لتضمن الأخيرة احتلال المركز الأول أو الثاني في ترتيب التصنيف.وأشارت إلى أن إيطاليا ضمنت أيضا تواجد 8 فرق في الكؤوس الأوروبية للموسم المقبل، من بينها 5 فرق بدوري أبطال أوروبا (الخمسة الأوائل بترتيب الدوري الإيطالي).فيما سيشارك فريقين بالدوري الأوروبي (الفريق صاحب المركز السادس والفريق الفائز بكأس إيطاليا)، إلى جانب فريق آخر سيشارك بدوري المؤتمر (المركز السابع أو الثامن).ولفتت الشبكة إلى أن الموسم المقبل قد يشهد مشاركة 6 فرق إيطالية بدوري الأبطال، حال فاز روما أو أتالانتا بالدوري الأوروبي، ولم يكونوا بالمراكز الخمسة الأولى في ترتيب الكالتشيو.المصدر : كورة