أسعار النفط ترتفع بعد هجوم الكيان "الإسرائيلي" على إيران

2024-04-19 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج والشرق الأوسط ما أثار مخاوف الأسواق على إمدادات الخام العالمية. وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.30 إلى 84.63 دولار للبرميل. في حين صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.11 إلى 88.95 دولار للبرميل، بحسب بيانات موقع بلومبرغ. وهزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء هجوم للكيان الإسرائيلي على إيران. من جهته أفاد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية حسين داليريان، بأن إيران لم تتعرض لهجوم جوي من خارج الحدود على أصفهان أو أجزاء أخرى من البلاد، ولم تكن هناك سوى محاولة فاشلة باستخدام مسيرات صغيرة وتم إسقاطها.