2024-04-19 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، باندلاع حريق كبير في احد مزارع الحنطة في وادي خرز بمحافظة المثنى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "حريقا كبيرا اندلع صباح اليوم في احد مزارع الحنطة في وادي خرز قرب معمل نجمة السماوة".

واضاف، أن "النيران التهمت 80 دونما من المزرعة، فيما هرعت فرق مديرية الدفاع المدني لاخمادها".

وتختلف مواعيد حصاد محصولي الحنطة والشعير في البلاد، إذ تبدأ بالمحافظات الجنوبية في الأول من شهر نيسان، تليها تلك الواقعة وسط البلاد وتنتهي بالمحافظات الشمالية التي يتأخر موسم الحصاد فيها إلى أواخر شهر حزيران المقبل.

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