ضربة إسرائيلية ضد إيران وطهران تؤكد عدم وقوع اضرار كبيرة

2024-04-19 10:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

نقلت وسائل إعلام أميركيّة عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت. وأفادت وسائل إعلام من بينها إيه بي سي وسي بي إس وسي إن إن، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بوقوع الضربات في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أميركي لشبكة سي إن إن، أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نوويا. وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه. وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق