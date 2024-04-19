2024-04-19 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن احصائية الملقحين التراكمي للقاح الحصبة في المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية،(واع)، إنه "ولغاية اليوم الخامس من الحملة التي تتضمن عشرة أيام، فقد بلغ عدد الملقحين من طلبة المدارس أكثر من 4 ملايين من أصل أكثر من 7 ملايين كهدف للحملة، أي ما يعادل نسبة أكثر من نص هدف الملقحين"، فيما بين أن "نسبة الملقحين من طلبة المدارس في المحافظات بلغت الـ 55%".وأضاف البدر أن "اليوم الأول والثاني شهد تلقيح أكثر من 700 ألف طالب لكل يوم، فيما بلغ عدد الملقحين في اليوم الثالث أكثر من 900 ألف طالب"، مضيفاً أن "اليومين الرابع والخامس بلغ فيهما عدد الملقحين من طلبة المدارس أكثر من 800 ألف طالب".وتابع البدر، أن نسبة التلقيح في بغداد والمحافظات جاءت على النحو التالي:بغداد / الكرخ 59%بغداد / الرصافة 45%السليمانية 19%دهوك 27%أربيل 29%نينوى 51%صلاح الدين 55%النجف الأشرف 55%كركوك 55%الديوانية 56%ديالى 59%الأنبار 62%كربلاء المقدسة 62%واسط 65%ذي قار 66%بابل 68%ميسان 70%المثنى 71%البصرة 72%وذكر المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي قد وجّه نداءت لجميع أولياء الأمور الى التفاعل والتعاون مع فرق وزارة الصحة والإقبال على تلقي اللقاحات لتحقيق تطعيم جميع أعداد الأطفال الذين استهدفتهم الحملة.