2024-04-19 10:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت بعثة الأمم المتحدة "يونامي"، يوم الجمعة، إن العراق يوقع رسمياً على إتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وهي خطوة "مهمة" نحو تطوير حل النزاعات التجارية في العراق.

واتفاقية سنغافورة للوساطة هي إطار موحد وفعال لاتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والتي تبرمها الأطراف لحل نزاع تجاري.

وستعمل اتفاقية سنغافورة على تسهيل التجارة الدولية من خلال تمكين الأطراف المتنازعة من إنفاذ اتفاقيات التسوية واستدعائها بسهولة عبر الحدود.

وستستفيد الشركات من الوساطة كخيار إضافي للتقاضي والتحكيم في تسوية النزاعات عبر الحدود.