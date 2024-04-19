اليوم .. المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الطاجيكي في نهائيات أمم آسيا تحت سن 23

2024-04-19 10:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم في الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة نظيره الطاجيكستاني في ملعب (الجنوب) لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لنهائيات أمم آسيا دون 23 عاماً المقامة حالياً في دولة قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"منتخبنا الأولمبي استهل مشاركته القارية بخسارة مؤلمة وغير متوقعة بثنائية أمام نظيره التايلندي بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت إشهار البطاقة الحمراء بوجه لاعبنا نهاد محمد الذي سيغيب بشكل رسمي عن لقاء اليوم".وأضاف أن "منتخبنا الأولمبي سيدخل مواجهة اليوم رافعاً شعار الفوز من أجل تعويض الخسارة الأولى وتصحيح مسار التنافس على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي للمسابقة".وأوضح أن "الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة راضي شنيشل ركز خلال التدريبات التي أعقبت مواجهة تايلند على تصحيح الأخطاء العديدة التي ارتكبها اللاعبون، إضافة إلى ذلك جرت متابعة لقاء المنافس الطاجيكي الذي خسر بدوره هو الآخر أمام السعودية في مستهل المشوار، وتم تحديد نقاط القوة والضعف لديه مع وضع التكتيك المناسب الذي يضمن حصد النقاط الثلاث".يشار إلى أن المنتخب الأولمبي تنتظره مواجهة ثالثة وأخيرة ضمن مرحلة المجموعات مع الأخضر السعودي يوم الاثنين المقبل.