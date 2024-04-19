ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بظل صراعات الشرق الأوسط

2024-04-19 10:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بسبب العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 إلى 2386.05 دولار للأوقية الأونصة بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى 2417.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ويتجه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وزاد نحو 2 منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 إلى 2401.20 دولار.