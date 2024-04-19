2024-04-19 11:12:08 - المصدر: منصة إيشان

نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد السبت، سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق”. وأضاف أن “طقس […]

ظهرت المقالة طقس العراق: أمطار خفيفة وفرصة لتصاعد الغبار هذا الأسبوع أولاً على Eishan.