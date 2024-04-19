الكهرباء: المذكرة الجديدة مع جنرال إلكتريك ستضيف 3000 ميغاواط للشبكة الوطنية

2024-04-19 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن المذكرة الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك ستضيف 3000 ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية، فيما أشارت إلى أن حملة إنارة شوارع بغداد ستنجز قبل منتصف العام الحالي.وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح لبرنامج "واجب الصراحة"، الذي تبثه قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أثبت أن ملف الطاقة في صدارة أولوياته، حيث تصدر ملف الطاقة الكهربائية أجندة زيارته إلى واشنطن"، مبيناً أن "المذكرة الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك ستضيف 3000 ميغاواط جديدة، حيث تسهم الشركة بـ 19 ألف ميغاواط".وبين موسى أن "العراق يخسر 4 مليارات دولار سنوياً على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز"، لافتاً إلى أن "هناك توجهاً حكومياً لتقليل الاعتماد على الغاز المورد".ولفت إلى أن "حاجة العراق من الكهرباء تصل إلى 42 ألف ميغاواط، فيما يصل إنتاج الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط، حيث نحتاج سنوياً إلى زيادة بأكثر من 2000 ميغاواط".وأضاف أن "وزير الكهرباء تبنى حملة كبرى لإنارة جميع شوارع بغداد، حيث ستنجز أعمال إنارة الشوارع قبل منتصف العام الحالي".وأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GE لتعزيز كفاءة 18 محطة، مشيراً إلى أنها ستضيف 3000 ميغاواط للمنظومة.وقال فاضل في تدوينة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "ثمار كثيرة حققتها زيارة الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (GE) استكمالاً للمباحثات التي جرت في وقت سابق بين وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية لصيانة وتحديث قطاع الكهرباء في العراق لمدة 5 سنوات، وتشمل تعزيز كفاءة 70 توربيناً ومولداً في 18 محطة بمحافظات عراقية مختلفة تصل إجمالي الطاقة فيها إلى 7.500 ميغاواط، ورفد الشبكة الوطنية بـ 3000 ميغاواط جديدة".وأضاف أن "هذه الثمار ما كانت لتتحقق لولا دعم رئيس الوزراء لقطاع الطاقة وجعله أولوية قصوى وفي صدارة أهداف الزيارة، وإلى جانب هذه الاتفاقيات".وأكمل: "تعمل وزارتنا على تأمين مصادر متنوعة للطاقة عبر إبرام عقود الربط الكهربائي مع دول الجوار والخليج وعقود أخرى في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى خططنا مع وزارة النفط لاستثمار الغاز المحلي في توفير الوقود إلى محطات الكهرباء".