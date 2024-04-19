اليوم .. وطني الصالات يلاعب أوزبكستان في نهائيات كأس آسيا

2024-04-19 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات نظيره الأوزبكيّ في الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة على قاعة بانكوك ارينا ضمن نهائيات كأس آسيا .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " منتخبنا الوطنيّ لكرة الصالات عاود جرعاته التدريبيّة أمس الخميس، تأهباً لمواجهة نظيره الأوزبكي في ثاني مبارياته في نهائيات كأس آسيا، بحضور رئيس الوفد يحيى زغير ونائب رئيس الوفد فراس بحر العلوم".وأضاف أن " جميع اللاعبين خضعوا إلى الاستشفاء بعد أن خاضوا مباراة كبيرة أمام المنتخب السعودي التي انتهت بفوز منتخبنا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ، مبيناً أن الحصة التدريبيّة شهدت حماسة وندية من قبل اللاعبين، وساهم الاندفاع العالي في أداء التدريبات في اطمئنان الجهاز الفنيّ للفريق بقيادة البرازيلي (ريكاردو سوبرال كاكاو) وجهازه الفنيّ، على الحالة البدنية والفنية للاعبين، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من التدريبات شهدت تركيزاً على الجوانب التكتيكيّة".وأوضح أن " جلسة فنيّة عقدت مع اللاعبين سبقت الحصة التدريبيّة تخللتها لقطات من مباراة السعودية والأخطاء التي حدثت فيها بغية تلافيها، ورصد نقاط القوة والضعف لدى المنتخب الأوزبكي، خاصة أن هذا اللقاء له حجمه وأهميته الكبيرة في أن يقطع منتخبنا مشواره بنجاح وثبات نحو الدور ربع النهائي".