سقوط عنصر من البيشمركة ضحية جراء قصف تركي شمال اربيل

2024-04-19 11:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الجمعة، بمقتل عنصر من قوات البيشمركة جراء اصابته بقصف تركي استهدف منطقة سيدكان شمال محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان العراق.

وقال مدير صحة بلدة "سيدكان" كاروان فيصل لوكالة شفق نيوز إنه، " في الساعة 6:00 صباحا وصلت جثة شخص الى المستشفى حيث كان جنديا في قوات البيشمركة وأصيب بالقصف".

واضاف ان " الشخص المقتول تعرض للقصف الليلة الماضية، لكن لم يتم التمكن من ايصاله الى المستشفى"، مبينا أن "الشخص الضحية يُدعى (سرور قادر) يبلغ من العمر 46 عاما، متزوج وأب لثلاثة أطفال".