الكهرباء: حملة إنارة شوارع بغداد ستنجز قبل منتصف العام الحالي

2024-04-19 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن المذكرة الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك ستضيف 3000 ميغاواط جديدة للشبكة الوطنية، فيما أشارت إلى أن حملة إنارة شوارع بغداد ستنجز قبل منتصف العام الحالي. وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز، إن السوداني، أثبت أن ملف الطاقة في صدارة أولوياته، حيث تصدر ملف الطاقة الكهربائية أجندة زيارته إلى واشنطن، مبيناً أن المذكرة الجديدة مع شركة جنرال إلكتريك ستضيف 3000 ميغاواط جديدة، حيث تسهم الشركة بـ 19 ألف ميغاواط. وبين موسى أن العراق يخسر 4 مليارات دولار سنوياً على استيراد الغاز، حيث يسد الغاز الإيراني ثلث حاجة العراق إلى الغاز، لافتاً إلى أن هناك توجهاً حكومياً لتقليل الاعتماد على الغاز المورد. ولفت إلى أن حاجة العراق من الكهرباء تصل إلى 42 ألف ميغاواط، فيما يصل إنتاج الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط، حيث نحتاج سنوياً إلى زيادة بأكثر من 2000 ميغاواط. وأضاف أن وزير الكهرباء تبنى حملة كبرى لإنارة جميع شوارع بغداد، حيث ستنجز أعمال إنارة الشوارع قبل منتصف العام الحالي