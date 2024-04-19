تعود الى 2014.. العثور على مقبرة جماعية للأيزديين (صور)

2024-04-19 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، العثور على مقبرة جديدة في مجمع الجزيرة "سيبا شيخدري" تعود لضحايا فقدوا خلال الإبادة الجماعية للإيزيديين في عام 2014.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ببالغ الأسف والحزن، تعلن المنظمة عن اكتشاف مقبرة جديدة في مجمع الجزيرة "سيبا شيخدري"، تعود لضحايا فقدوا خلال الإبادة الجماعية للإيزيديين في عام 2014"، مبينةً أن "المنظمة تلقت إخبارية من عمال الموقع الذين كانوا يعملون على تعديل الطريق لغرض وضع الأرصفة، وعلى الفور توجهت للموقع للتحقيق".

وأكدت، أنه "سيتم تبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ومشاركة الإحداثيات معها . كما نؤكد التزامنا بالعمل على إحقاق العدالة وتقديم الدعم لأسر الضحايا".







