نهائيات أمم آسيا.. الأولمبي العراقي يواجه نظيره الطاجيكي اليوم

2024-04-19 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم ، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، نظيره الطاجيكستاني في ملعب (الجنوب) لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لنهائيات أمم آسيا دون 23 عاماً المقامة حالياً في دولة قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.

ويدخل المنتخب العراقي مواجهة اليوم رافعاً شعار الفوز من أجل تعويض الخسارة الأولى وغير المتوقعة بثنائية أمام نظيره التايلندي بهدفين دون مقابل وتصحيح مسار التنافس على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي للمسابقة".

يشار الى ان الفريق الطاجيكي هو الاخر خسر بدوره مباراته الاولى أمام السعودية.



