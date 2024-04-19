أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل وفلاي دبي تلغي رحلاتها إلى إيران

2024-04-19 12:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

دعت أستراليا الجمعة رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، خوفا من خطر الردود العسكرية والهجمات المسلحة في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية الاسترالية في مذكرة سفر انها تحضّ الأستراليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية على المغادرة. وكانت الحكومة الاسترالية نصحت في وقت سابق رعاياها بتجنب السفر إلى المنطقتين. وذكر دبلوماسيون أستراليون أن "هجمات عسكرية قد تتسبب بإغلاق المجال الجوي وإلغاء وتحويل مسار رحلات وغيرها من فوضى الطيران". ومن جانبها أعلنت شركة الطيران فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى إيران بعد تلقيها مذكرة رسمية. وقالت الشركة في بيان إنه "تنفيذا لمذكرة نوتام ألغيت رحلاتنا إلى إيران اليوم". ويشير البيان بذلك إلى الإشعارات