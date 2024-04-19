السوداني: قرب استحداث دائرة للمغتربين

2024-04-19 12:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ان زيارته الحالية الى الولايات المتحدة الاميركية شهدت وضع الأسس الصحيحة للانتقال إلى علاقات شاملة في كل القطاعات والجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية، فضلاً عن الجوانب الأمنية ضمن إطار التعاون الثنائي. "العراق اليوم قد استعاد عافيته، وينطلق بثقة في التطور الحاصل نحو الاتجاه الصحيح"، هذا ما اكده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اثناء لقاء عدد من أبناء الجالية العراقية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية. السوداني اعلن خلال اللقاء عن قرب استحداث دائرة للمغتربين ترتبط بمكتب رئيس مجلس الوزراء، لغرض متابعة الأوضاع والمتطلبات التي يرفعها أبناء الجاليات العراقية وأوضح أن زيارته الحالية إلى