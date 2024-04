بالوثيقة: محافظ ذي قار يكلف المهندس عواد خلف بلعوط مديرا لزراعة ذي قار

2024-04-19 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اصدر محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي امرا اداريا بتكليف المهندس عواد خلف بلعوط مديرا لزراعة ذي قار خلفا للدكتور فاقد عبد الامير.وذكرت الوثيقة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان عبد الامير تقدم بطلب اعفاءه من منصه في وقت سابق وتم تكليف بلعوط اثر ذلك.واضاف، انه يتم تنفيذ الامر من...

