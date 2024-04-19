2024-04-19 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار تداول الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية المحلية ليوم الجمعة المصادف 19 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 147750 دينار عراقي لكل 100دولار أمريكي. سعر البيع 148250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية...

The post تراجع اسعار صرف العملات في الناصرية اليوم الجمعة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.