2024-04-19 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الجمعة 19 نيسان ابريل من برج الحمل .مولود اليوم من برج الحمل يخطئ كثيرا ويتعلم كثيرا ولا يمل ولا يخاف من فكرة الخطأ الذي يعلمه جديدا. لا يخاف الفشل بل يعتبره قدرا محتوما في طريق النجاح. تفكيره يميل الي الاندفاع والاقدام السريع بلا تخطيط وتدقيق...

