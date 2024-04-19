اسرائيل تضرب ايران وتؤدي الى فوضى بالاسواق العالمية

2024-04-19 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ردت إسرائيل اليوم على الهجوم الإيراني ب 3 طائرات مسيرة أسقطتهن طهران فوق مدينة أصفهان، ولكن إسرائيل تحدثت عن استهداف قاعدة جوية عسكرية. اشتركوا في قناتنا على التليغرام https:t.meEconomynews2021 أدت الضربة الإسرائيلية على ايران: ارتفاع سعر النفط إلى 90.75 دولارا، خلال وقت الهجوم، ولكنه قلص مكاسبه وعاد إلى الانخفاض الآن إلى 87.2 دولارا بعد ظهور محدودية الهجوم وعدم وجود خطر على امدادات النفط ارتفع سعر اونصة الذهب إلى 2413 دولارا ولكنه عاد إلى الانخفاض عند 2382 دولارا ، ويعد الذهب هو الخيار الاستراتيجي في وقت الأزمات. شركة أمبري البريطانية للأمن البحري توصي السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي بالبقاء في حالة حذر تأهبلزيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة المواجهة المباشرة بين ايران وإسرائيل ستنعكس سلبا على العراق ودول المنطقة مما يتطلب حلا حاسما بإنهاء الحرب على غزة قيام الحوثيون باستهداف السفن سيجعل قناة السويس تتأثر بسبب الهجمات في البحر الأحمر لجوء ايران الى تعطيل التدفقات النفطية عبر مضيق هرمز سيتأثر 85٪ من النفط العراقي الذي يذهب باتجاه الصين والهند وكوريا الجنوبية أصفهان هي واحدة من المدن الأكثر شهرة وتاريخية في إيران، وتشتهر بمساجدها الجميلة المبلطة باللونين الفيروزي والأرجواني ، والجسور المقوسة الخلابة والبازار الكبير. وتستضيف المنطقة أيضًا عددًا من المواقع العسكرية الإيرانية.